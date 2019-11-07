Украинцам обещают еще несколько дней «бабьего лета»

В Украине в ближайшие дни сохраниться сырая, но аномально теплая погода.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Сегодня в Украине дождь ожидается в западных, северных и большинстве центральных областей, утром туман, 9-14°.
«В западных, северных, большинстве центральных и Харьковской областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Утром в Украине местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. температура 9-14°, в южной части, восточных и Днепропетровской областях 15-20°», — говорится в сообщении.
В Киеве и области в четверг небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В столице температура 10-12°, на Киевщине 9-14°.
Синоптики прогнозируют 8 ноября ночью в западных, северных, местами центральных и Харьковской областях, днем в Карпатском регионе временами дождь, на остальной территории без осадков. 9 ноября без существенных осадков, лишь ночью в западных областях небольшой дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18° (8 ноября в западных и северных областях 9-14°); на юге страны ночью 8-13°, днем 17-22°.
В столичном регионе без существенных осадков, только ночью 8 ноября умеренный дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла; днем 8 ноября 9-14°, 9 ноября 13-18°.
Согласно прогнозу, в Украине в воскресенье и понедельник осадков не ожидается, лишь в западной части в течение 10 и ночью 11 ноября дожди. Температура ночью 4-10°, на побережье до 13°, днем 11-17°, в южной части 14-20°, на крайнем западе страны 8-14°.
На Киевщине 10-11 ноября без осадков. Температура ночью 5-10°, днем 11-16°.
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