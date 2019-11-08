Трамп назвал коммунизм злом и почтил память жертв коммунистических режимов

Президент США Дональд Трамп почтил память жертв коммунистических режимов и пообещал, что Соединенные Штаты продолжат помогать другим народам обеспечить «мирное и процветающее» будущее, свободное от коммунистического «зла».
Об этом он заявил в четверг в официальном заявлении по случаю Национального дня памяти жертв коммунизма.
«Мы помним о более 100 миллионах людей, погибших в результате коммунистического гнета. Сегодня мы снова выражаем нашу приверженность помогать людям обеспечить мирное и процветающее будущее, основанное на главных принципах демократии — свободе, справедливости и глубоком уважении к ценностям каждой человеческой жизни», — подчеркнул американский президент.
Он напомнил, что в этом году эта дата совпадает по времени с 30-летием падения Берлинской стены. «9 ноября 1989 года решительные мужчины и женщины реализовали мощные слова президента Рейгана о важных действиях, повалив этот символ тоталитаризма и послав всему миру месседж, что демократия и верховенство права всегда будут побеждать угнетение и тиранию», — подчеркнул глава Белого дома.
В этой связи Трамп заявил, что Америка продолжит работать с союзниками и партнерами над обеспечением свобод и возможностей по всему миру.
«Мы должны всегда стремиться к защите драгоценных свобод, которые способствуют миру и открывают несравненное процветание. Вместе мы можем построить будущее, освобожденное от зла коммунизма», — подчеркнул американский лидер.
Как сообщалось, 7 ноября 2017 года президент США Дональд Трамп ввел в Соединенных Штатах Национальный день памяти жертв коммунистического режима. В его администрации эту дату объяснили упоминанием о 100-й годовщине Октябрьской революции в Российской Империи, которая привела к созданию Советского союза — «империи зла» по выражению президента США Рональда Рейгана.
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