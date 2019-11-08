Войти
Зеленский дал время министрам до конца года
кадры
Зеленский дал время министрам до конца года
Аваков анонсировал следующий этап разведение сил на Донбассе
мирный процесс
Аваков анонсировал следующий этап разведение сил на Донбассе

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

правосудие
RSS

Суд в Гааге сегодня вынесет решение касательно юрисдикции в деле Украины против РФ

174
Суд в Гааге сегодня вынесет решение касательно юрисдикции в деле Украины против РФ

Международный суд ООН сегодня объявит решение о предварительных возражениях РФ (юрисдикция) по делу о Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против РФ).
Об этом сообщает Укринформ.

Объявление решения состоится в открытом судебном заседании в 15:00 по местному времени. Если аргументы Украины признают убедительными, то Международный суд ООН сможет перейти к рассмотрению дела по существу.

Украинскую делегацию на слушаниях возглавляет заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции, агент Украины в деле «Украина против Российской Федерации» Елена Зеркаль.

Напомним, что Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск против России о нарушении Конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции о запрете расовой дискриминации.

Обвинения, выдвинутые России, включают: предоставление оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированием; сбитие самолета «Малайзийских авиалиний» рейса MH17; обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска; уничтожение гражданского пассажирского автобуса неподалеку от Волновахи; взрыв во время мирного собрания в Харькове; дискриминация относительно украинской и крымскотатарской общин; запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа; волны исчезновений, убийства, самовольных обыск, задержаний людей в анексованом Крыму; ограничения на преподавание украинского и крымскотатарского языков.

6 марта 2017 года состоялись первые слушания в Гааге.

19 апреля 2017 года было объявлено решение о мерах предосторожности. Международный суд ООН в Гааге постановил, что Россия должна возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, обеспечить доступность образования в Крыму на украинском языке.

Читайте также: Трамп назвал коммунизм злом и почтил память жертв коммунистических режимов

3-7 июня состоялись слушания относительно предварительных возражений Российской Федерации (юрисдикции) в деле о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Гаага, отношения с Россией
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 8 ноября 2019
Четверг, 7 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Что сильнее – смех над политиком или страх перед ним?

Неважно, кто кому «выбил зуб» в Офисе президента Зеленского – Глава Офиса президента Богдан или начальник СБУ Боканов. Это неудивительно, ведь здание на Банковой 11 – загаженное, коррумпированное и погружено в вечные политические интриги. Там любой человек превращается в политического урода. Неприятно другое, то что общественное мнение и СМИ сразу же поверило в эту «драку». И не потому, что оно такое наивное и ждет сенсаций вместо серьезной работы наших новых политиков. А потому, что уже не надеется, не верит нынешней власти, смеется с нее, а соответственно, не боится ее.
Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Соблазн и пределы политики монетизированного бюджетного дефицита

Над состоявшимся в октябре ежегодным собранием Международного валютного фонда висела туча уныния. На фоне синхронного замедления темпов роста в мировой экономике целый ряд внезапных событий может вызвать откровенную рецессию. Из-за чего она может произойти?
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

«Крест» украинской экономики

Дальнейшая динамика обменного курса полностью зависит от поведения спекулянтов-нерезидентов. Если, по какой-либо причине, они захотят зафиксировать свою прибыль (например, вероятный мировой финансовый кризис, или ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, или политическая нестабильность в Украине) и начнут выводить валюту из Украины – произойдет резкая девальвация гривны.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016