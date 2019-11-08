Суд в Гааге сегодня вынесет решение касательно юрисдикции в деле Украины против РФ

Международный суд ООН сегодня объявит решение о предварительных возражениях РФ (юрисдикция) по делу о Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Украина против РФ).

Об этом сообщает Укринформ.

Объявление решения состоится в открытом судебном заседании в 15:00 по местному времени. Если аргументы Украины признают убедительными, то Международный суд ООН сможет перейти к рассмотрению дела по существу.

Украинскую делегацию на слушаниях возглавляет заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции, агент Украины в деле «Украина против Российской Федерации» Елена Зеркаль.

Напомним, что Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск против России о нарушении Конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции о запрете расовой дискриминации.

Обвинения, выдвинутые России, включают: предоставление оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированием; сбитие самолета «Малайзийских авиалиний» рейса MH17; обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска; уничтожение гражданского пассажирского автобуса неподалеку от Волновахи; взрыв во время мирного собрания в Харькове; дискриминация относительно украинской и крымскотатарской общин; запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа; волны исчезновений, убийства, самовольных обыск, задержаний людей в анексованом Крыму; ограничения на преподавание украинского и крымскотатарского языков.

6 марта 2017 года состоялись первые слушания в Гааге.

19 апреля 2017 года было объявлено решение о мерах предосторожности. Международный суд ООН в Гааге постановил, что Россия должна возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, обеспечить доступность образования в Крыму на украинском языке.

3-7 июня состоялись слушания относительно предварительных возражений Российской Федерации (юрисдикции) в деле о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.