Погиб адвокат подозреваемого по делу Вороненкова

В Житомирской области правоохранители начали уголовное производство по факту убийства во время охоты адвоката подозреваемых по делу Вороненкова, сообщили в ГУ полиции области.
Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Житомирской области, в воскресенье, 10 ноября, в лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов во время охоты возник конфликт между егерями и охотниками.
«Предварительно установлено, что сторонами возник конфликт, в ходе которого было применено огнестрельное оружие», — говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье.
В результате смертельное огнестрельное ранение получил 41-летний киевлянин, директор общественной организации «Радомышльские охотники». Еще один мужчина, 52-летний житель Киевской области, был госпитализирован с тяжелым огнестрельным ранением.
Другие участники конфликта доставлены в полицию для установления всех причин и обстоятельств происшествия. Все они жители Радомышльского и Коростышевского районов в возрасте от 17 до 55 лет.
Как сообщил у себя на странице адвокат подозреваемых по делу экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Владислав Добош, убит адвокат Святослава Пархоменко, который защищал интересы подозреваемого в организации убийства Вороненкова Александра Лося.
Предварительная квалификация события — ст.15 (покушение на преступление), ст.115 (умышленное убийство) и ст.263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.
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