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Дубилет предлагает раздать чиновникам специальные защищенные смартфоны

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Дубилет предлагает раздать чиновникам специальные защищенные смартфоны

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет инициирует постепенную замену устаревших аппаратов Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) на защищенные смартфоны с мобильным приложением, использующим для голосовой и текстовой связи алгоритмы постквантумной криптографии.

Об этом Дубилет написал в соцсетях.

«На поддержку правительственной связи Украина тратит миллиарды и, возможно, мы могли бы в будущем заменить эту советскую систему на что-то более эффективное... Представьте себе, что вместо древних телефонов (или, на первой стадии, дополнительно к ним) мы выдаем руководителям государства специальные смартфоны. На эти смартфоны установлено мобильное приложение для голосовой и текстовой святи, которое шифруется алгоритмами постквантумной криптографии (алгоритмы, которые нельзя взломать даже квантумными компьютерами). Телефоны выходят в сеть через защищенный wi-fi», — отметил Дубилет.

Он также подчеркнул, что будет предлагать эту концепцию на обсуждение обществу, профильному министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову (курирует Госспецсвязи), новому главе этого органа Валентину Петрову и СНБО в целом.

По мнению Дубилета, Украина не может себе позволить поддержание выделенных каналов связи. «Вместо этого эффективнее делать peer-to-peer шифрование (желательно, без транзитного сервера). Мы могли бы шифровать данные одновременно двумя алгоритмами (например, украинским Kalina и иностранным AES), что гарантирует конфиденциальность даже в случае компрометации одного из двух», — подчеркнул министр Кабмина.

Он также заявил, что правильное шифрования и использование общих каналов связи — это более надежный метод, чем использование якобы защищенного канала, поскольку в этом случае нет компромиссов с безопасностью.

«Одно дело, когда у тебя есть один выделенный канал, который враг может сломать или уничтожить, а другое дело, когда таких каналов много, и ты можешь между ними переключаться», — отметил Дубилет.

Он также уточнил, что выделенные каналы святи можно оставить сугубо для военных коммуникаций.

Дубилет также озвучил информацию о том, что в настоящее время топ-политики в основном используют для своих коммуникаций (в том числе на чувствительные темы) стандартные мессенджеры, а защищенное приложение могло бы стать альтернативой хотя бы Watsapp/Telegram.

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По мнению министра, реализация такого проекта могла бы сделать правительственную связь более защищенной, а бюджет — более эффективным.

Как сообщалось, в середине октября Министерство цифровой трансформации анонсировало проведение аудита Госспецсвязи и ее реформирование.

Госспецсвязь, Дмитрий Дубилет
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