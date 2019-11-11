Среди всех зарубежных лидеров украинцы лучше всего относятся к Лукашенко

Среди лидеров других стран лучше всего украинцы относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко, хуже всего — к главе Российской Федерации Владимиру Путину.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».
Так, 66% опрошенных социологами относятся положительно к Лукашенко, а 15% — отрицательно. На втором месте симпатий украинцев — канцлер Германии Ангела Меркель (положительно относятся 60% опрошенных, отрицательно — 17%). К президенту Польши Анджею Дуде положительно относятся 48%, отрицательно — 9%, 18% — не знают такого политика, 27% — затруднились с ответом.
Хуже всего украинцы относятся к президенту России Владимиру Путину: 71% относятся отрицательно, только 15% — положительно и еще 12% затруднились высказать свое мнение.
Социологи отмечают, что в динамике за более чем последние полтора года практически не изменилось отношение к Меркель, Путину, Лукашенко, Макрону. Несколько улучшилось к Дуде, ухудшилось — к Дональду Трампу и Реджепу Тайипу Эрдогану.
Все 5 лет Лукашенко демонстрирует неизменно высокий результат.
В региональном разрезе наблюдаются некоторые различия, в частности на юге и востоке несколько лучше относятся к таким мировым лидерам как Лукашенко, Эрдоган, и особенно Путин. На Западе — к Дуде, Трюдо, Трампу.
В возрастном разрезе Лукашенко пользуется заметно большим уровнем поддержки среди старшего поколоения. Такие политики как Макрон, Джонсон и Трамп имеют больше сторонников среди представителей младших возрастов.
Среди наименее обеспеченных заметно больше сторонников Лукашенко и Путина, состоятельных — у Дуды, Макрона, Трюдо, Джонсона, Трампа.
Также Лукашенко и Путин являются явными лидерами поддержки среди тех, кто сожалеет о распаде Советского Союза.
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Усе правильно. Лукашенко зарабатывает на украинцах и несет приятную их уху ***. ВВП мог бы выключить т.н. "страну" по щелчку пальцев, но пока поддерживает жизнедеятельность в чахнущем тельце неумнеющей территории как Айболит. Исконная благодарность к руке дающей.
Только заметил высокий уровень симпатии украинцев к поляку. Великолепно. Такому не жалко и Лемберг отдать)