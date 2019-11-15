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Импорт электроэнергии из РФ по правке Геруса срывает планы «Энергоатома» по привлечению иностранных средств

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Импорт электроэнергии из РФ по правке Геруса срывает планы «Энергоатома» по привлечению иностранных средств

Из-за импорта российской электроэнергии «Энергоатом» не сможет выйти на международные рынки для привлечения финансирования. Об этом написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук на своей странице в Facebook.

Эксперт сообщил, что «Энергоатом» заявил о намерении привлечь финансирование на международных рынках капитала путем выпуска облигаций для участия в кредите (LPN) через специально назначенное лицо (SPV) с листингом на Лондонской фондовой бирже. Но, по его мнению, реализовать это компания не сможет.

«Ничего не получится, скажу я вам. А почему? А «потому что Герус». Если взглянуть на баланс продажи объема электроэнергии, то можно констатировать факт, что «Энергоатом» не может продать объемы своей доступной мощности на рынке на сутки вперед. Это происходит в условиях продолжения импорта электроэнергии с территории Таможенного союза (России и Белоруссии) и текущего объема потребления электроэнергии в Объединенной энергетической системе Украины», - написал Корольчук.

По его информации, если еще в последней декаде октября «Энергоатом» продавал ориентировочно 80% своих мощностей в сегменте рынка «на сутки вперед», то с началом активной фазы импорта электроэнергии из России он может продавать лишь 30% своих мощностей в этом сегменте. В отдельные дни продажи составляли вообще буквально пару процентов.

«Фактически можно только процитировать слова президента «Энергоатома» Юрия Недашковского, который констатировал, что импорт электроэнергии из России и Беларуси на данный момент вытеснил «Энергоатом» с рынка «на сутки вперед» из-за заявленной очень низкой цены на электроэнергию», - пояснил Корольчук.

Эксперт считает, что в результате этого «Энергоатом» потеряет существенную часть доходов.

«Конечно, АЭС будут стоять и не упадут. Но прибыли государственного «Энергоатома» таки упадут. И кому тут говорить спасибо? P.S. А при чем тут Герус, спросите вы? )) Да в принципе ни при чем. Всего лишь в анналах «Слуг народа» запишут: «При председателе комитета ТЭК Верховной Рады Андрее Герусе «Энергоатом» вошел в устойчивое экономическое пике», - написал Корольчук.

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Напомним, с 1 октября благодаря «поправке Геруса» началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией «Юнайтед Энерджи», которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн. кВт-час до 4,5 млн. кВтч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВтч/сут.

7 ноября руководитель НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук признал, что из-за импорта электроэнергии из РФ пришлось ограничивать производство электроэнергии на украинских станциях. А президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец сообщил о демпинге импортеров российской электроэнергии на украинском рынке, отметив, что объем российской электроэнергии, поставляемой на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%.

Энергоатом, Андрей Герус
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