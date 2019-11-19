«Нафтогаз» уверяет, что европейцы не предлагали Украине закупать газ напрямую в РФ

Компания «Нафтогаз Украины» опровергла информацию о том, что Европейская комиссия рекомендовала Киеву напрямую закупать природный газ в РФ с 2020 года. Об этом во вторник компания сообщила в Facebook.

По версии «Нафтогаза», Еврокомиссия рекомендовала «Газпрому» «заключить долгосрочный контракт со значительным объемом по европейским правилам и с новым украинским оператором ГТС, потому что это соответствует коммерческим интересам всех сторон и обеспечивает энергетическую безопасность Европы».

Во вторник источник, близкий к трехсторонним переговорам по газу в ЕС сообщил российским СМИ, что Еврокомиссия якобы рекомендовала Украине с 2020 года «вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа».