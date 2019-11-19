Всемирный банк дал оценку влиянию нового рынка земли на экономику

Открытие рынка земли позволит Украине ускорить рост экономики на 0,5-1,5% ВВП в год на ближайшие пять лет, сообщил ведущий экономист Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Фарук Кхан.
«Создание прозрачного и эффективного рынка земли поспособствовало бы экономическому росту до 0,5-1,5% ВВП в ближайшие пять лет, в зависимости от сценария реформы и дополнительных стратегий. Основным каналом влияния на процесс роста стало бы расширение количества производителей товаров с большей добавленной стоимостью и выход их с рынков с меньшей добавленной стоимостью в меру роста цен на землю», — отметил он в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник, передает Интерфакс-Украина.
При этом он считает, что Украине следует создавать механизмы защиты для прозрачности рынка и недопущения его монополизации, обеспечивать доступ к финансированию малых фермерских хозяйств, а также создавать системы мониторинга за ходом реформы рынка земли во избежание преступных действий.
Эксперты ВБ поддерживают решение правительства сменить направление бюджетных дотаций в агропромышленном комплексе — с крупных производителей на малых фермеров. Госсубсидии для фермеров должны быть узконаправленными и разработанными так, чтобы стимулировать повышение продуктивности, расширение продукции с большей добавленной стоимостью и применение новых технологий. При этом международный опыт показывает, что поддержка должна быть направлена на фермерские хозяйства площадью до 500 га, которые наиболее ограничены в возможностях кредитования.
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