Суд обязал Кабмин пересмотреть прожиточный минимум

Окружной админсуд Киева признал противоправными действия Кабмина по установлению прожиточного минимума на 2019 год без научно-общественной экспертизы сформированной потребительской корзины.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Отмечается, что суд обязал правительство установить прожиточный минимум в соответствии с положениями законов «О прожиточном минимуме» и «О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях».
Кроме этого, суд признал противоправными действия Кабмина по разработке и утверждению законопроекта о госбюджете на 2019 год с нарушением порядка установления прожиточного минимума.
Напомним, что с 1 июля 2019 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц поднялся с 1921 до 2007 грн. Согласно принятому госбюджету, в 2020 году прожиточный минимум составит 2123 грн.
Выступая в Верховной Раде перед своим назначением нынешний премьер Алексей Гончарук заявил, что в Украине зарегистрирован «неадекватный прожиточный минимум, за эти средства невозможно выжить ...». И что Кабинет министров «должен осуществить решительные шаги» по приближению размера прожиточного минимума к 4251 гривне.
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