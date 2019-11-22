ЕСПЧ обязал Украину выплатить двум бывшим заключенным почти €25 тысяч

Украина проиграла в Европейском суде по правам человека два дела по искам украинских граждан.

Соответствующие постановления ЕСПЧ обнародовал в четверг, сообщает Укринформ в Страсбурге.

В деле «Смелянская против Украины» ЕСПЧ признал нарушение Европейской конвенции по правам человека относительно условий содержания в СИЗО, достаточности оснований содержания под стражей и непредоставления необходимого медицинского обеспечения.

В феврале 2011 года против Виктории Смелянской было возбуждено уголовное производство по подозрению в нелегальном приобретении, хранении и распространении наркотиков. С января по ноябрь 2011 года она находилась в Харьковском СИЗО.

Дело ныне продолжает рассматривать суд.

ЕСПЧ постановил, что государство Украина должна выплатить истцу 10 тыс. евро за нематериальные убытки.

По второму делу, «Мельник против Украины», ЕСПЧ признал нарушение Европейской конвенции по правам человека в части ненадлежащего обращения с лицом в отделении милиции и неэффективного расследования в Украине этого факта. Кроме этого признано нарушением плохие условия содержания заявителя в колониях, а также принуждение его к признанию в преступлении.

Заявитель Николай Мельник получил судебный приговор по обвинению в участии в ограблении, которое произошло в Киеве в январе 2007 года.

В июне 2018 года заявитель освободился из мест лишения свободы после отбывания заключения.

ЕСПЧ обязал Украину выплатить в пользу заявителя 12 тыс. евро за нематериальные убытки, 2760 евро судебных расходов и 30 евро компенсации за почтовые отправления.