Украинцы – одни из главных антисемитов в Европе

Украинцы стали вторыми в рейтинге антисемитских настроений в Европе.

Это показало исследование, которое провела Антидиффамационная лига, сообщает УП со ссылкой на Assosiated Press.

Опрос провели в 14 европейских странах.

Респондентов спрашивали, считают ли они определенные негативные стереотипы «вероятно правдивыми» или «вероятно ошибочными».

Считалось, что те, для кого от 6 до 11 пунктов были правдивыми, имеют антисемитские настроения.

Результаты показали, что антисемитские настроения больше всего распространены в Польше. С 37% в 2015 году они выросли до 48% в 2019-м.

В Украине уровень антисемитизма в 2016 году был 32%. В 2019-м — уже 46%.

Третьей стала Венгрия — антисемитские настроения у 42% жителей в 2019-м, по сравнению с 40% в 2016 году.

В последнее время правительства всех трех стран критиковали еврейские группы, хотя все они отрицают антисемитизм, утверждают в исследовании.

Например, в начале 2018 года в Польше консервативная правящая националистическая партия приняла закон, запрещающий некоторые виды высказываний о Холокосте. В Израиле это восприняли как попытку «отбелить» участие в нем некоторых поляков.

Решение Украины в 2018 году о чествовании лидера националистов Степана Бандеры вызвало резкие замечания от посла Израиля.

В Венгрии националистическое правительство Виктора Орбана раскритиковали за кампанию против еврейского финансиста Джорджа Сороса.

Влияние евреев в бизнесе — распространенное мнение в Восточной Европе: 72% украинцев, 71% венгров, 56% поляков и 50% россиян согласились с тем, что евреи имеют слишком много власти.

Также почти половина опрошенных немцев и австрийцев (42% и 44% соответственно) считают, что евреи много говорят о том, что с ними случилось во время Холокоста.

Самые низкие показатели антисемитизма в Швеции — 4%, Дании — 10%, Франции — 17% и Бельгии — 24%.