Арахамия даст показания в НАБУ о взятках в Раде

Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия будет свидетельствовать о взяточничестве народных депутатов в Национальном антикоррупционного бюро.
Об этом Арахамия заявил в эфире «Право на власть» на «1+1».
«Я, кстати, уже иду в НАБУ. Меня вчера упрекали: „Арахамия говорил об этом в эфире, а никуда не пошел“. У меня есть повестка, я иду с адвокатом в НАБУ давать показания. То есть процесс идет», — сказал он.
Лидер фракции также пояснил, что со «слугами народа» так много скандалов и расследований из-за статистической погрешности. По его мнению, признаком удачного подбора кадров является 3-5% «плохих» кадров, неудачного — 10-15%, совсем неудачного — более 15%.
Арахамия подсчитал, что погрешность «удачного» подбора кадров в «Слуге народа» составляет 12 нардепов. Исключили из фракции уже трех.
Напомним, ранее специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11-ю нардепами, которые могли получить по 30 тыс. долларов взятки.
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