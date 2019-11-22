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Бывший «хозяин» Молдовы Плахотнюк и его приближенные выдавали себе фальшивые паспорта

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Бывший «хозяин» Молдовы Плахотнюк и его приближенные выдавали себе фальшивые паспорта

Антикоррупционная прокуратура Молдовы завела уголовное дело в связи с получением фальшивого паспорта бежавшим из страны бывшим лидером Демократической партии, олигархом Владимиром Плахотнюком, которого называли «хозяином» Молдовы.

«Дело заведено по статье «превышение служебных полномочий в интересах организованной преступной группировки», — цитирует в пятницу слова пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Эмила Гайтура молдавское издание NewsMaker. По его словам, за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 10 до 15 лет.

Ранее председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Кирилл Моцпан сообщил, что у бежавшего олигарха кроме паспортов разных стран есть фальшивый паспорт с его фотографией, но с другим именем, датой рождения, адресом, пропиской. По его словам, он был выдан тайно, когда олигарх контролировал власть в стране. Моцпан также рассказал, что поддельные паспорта есть и у ряда приближенных Плахотнюка, среди которых он назвал одного из руководителей Демпартии — Сергея Яралова. Он, по данным местных СМИ, был советником олигарха по политическим и финансовым вопросам.

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В июне поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов и проевропейский блок Acum (Сейчас) объединились против Демпартии во главе с Плахотнюком, которого они обвинили в коррупции и узурпации власти. После того, как поддержку новому руководству оказали ЕС, Россия и США, олигарх бежал за границу.

Новые власти Молдовы возбудили против него уголовные дела и объявили в международный розыск.

Молдова, Владимир Плахотнюк
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Пятница, 22 ноября 2019
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