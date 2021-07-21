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Беглый молдавский олигарх Плахотнюк прячется в Турции

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Беглый молдавский олигарх Плахотнюк прячется в Турции

Бывший лидер Демократической партии Молдовы, олигарх Владимир Плахотнюк, разыскиваемый по делу о хищении €1 млрд из банков страны, находится в Стамбуле. Об этом заявил в среду генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло в эфире молдавского телевидения.

«По последней информации, Плахотнюк сейчас находится в Турции, несмотря на то, что турки сообщили нам в прошлом году, что он покинул страну. У нас нет официальных подтверждений, только неофициальные, что он в Стамбуле», — сказал Стояногло.

В конце сентября прошлого года прокуратура Молдовы направила запрос об экстрадиции Плахотнюка властям Турции, поскольку получила подтверждение, что олигарх отправился в эту страну после того, как покинул территорию США. Турецкие власти сообщили, что Плахотнюк действительно находился на территории страны, но покинул ее 4 октября 2020 года. При этом Анкара не ответила на запрос об его экстрадиции, направленный генпрокуратурой, а также не подтвердила информацию, получил ли он гражданство этой страны, как об этом писали молдавские СМИ.

Кроме Турции молдавские прокуроры отправили запросы об экстрадиции Плахотнюка в Республику Кипр и Саудовскую Аравию, однако там также не подтвердили, что он находится на их территории.

Прокуроры называют Плахотнюка главной фигурой в деле о хищении €1 млрд из банков страны. Ему предъявлены обвинения в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

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Олигарх бежал из Молдовы в связи со сменой власти в июне 2019 года. Он отправился в Майами через территорию Украины после краткой беседы с послом США в Кишиневе Дереком Хоганом. Власти Молдовы направили Вашингтону запрос на его экстрадицию с целью привлечения олигарха к ответственности, однако получили отказ. Затем посол Хоган сообщил журналистам, что молдавский олигарх добровольно покинул эту страну 28 августа прошлого года после того, как ему и членам его семьи запретили въезд на территорию США.

По сообщениям СМИ, перебравшийся из США в Турцию Плахотнюк стал гражданином этой страны по программе «Гражданство в обмен на инвестиции», а турецкое законодательство запрещает выдачу собственных граждан иностранным государствам.

Молдова, Владимир Плахотнюк
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