В Харькове взорвали машину адвоката

В Харькове во дворе по ул. Чайковского, 6 около 10:15 взорвали машину Toyota Camry адвоката Андрея Гагуна, когда тот сел за руль.
Об этом сам Гагун, который практически не пострадал, на месте происшествия рассказал в комментарии журналистам, сообщает Укринформ.
«Живу в этом доме. Выезжал — и взрыв. Сел за руль, тронулся — и раздался взрыв. Устройство было под машиной. Я не пострадал. Руки вот только поцарапаны. Также повреждены машины, которые были рядом. Была взрывная волна такая... Полиция предполагает, что это самодельное взрывное устройство», — рассказал адвокат.
Взрыв мужчина связывает с профессиональной деятельностью, но пока подробности не сообщает. Время от времени он получал телефонные угрозы со скрытых номеров.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и эксперты.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области, взрыв повредил пять машин, люди не пострадали.
«Никто из граждан не пострадал. Механические повреждения получили 5 автомобилей, находившихся в эпицентре взрыва. Злоумышленники, вероятно причастные к преступлению, могут передвигаться на автомобиле Opel Vectra синего цвета с государственными знаками европейской регистрации. Приказом начальника ГУ НП в Харьковской области введена полицейская операция «Перехват», — сообщили в управлении.
Правоохранители информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.15 ч.1. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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