Один человек погиб в результате взрыва в Харькове

В Харькове утром 2 апреля произошел взрыв на предприятии по переработке семян подсолнечника на масло. В результате один человек погиб, еще один — пострадал.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел в 4:08 на производственном предприятии на улице Новомосковская, 8а.
«В металлическом ангаре произошел взрыв резервуара. В результате взрыва данное здание было разрушено. Наблюдалось горение обломков и остатков оборудования на площади 600 кв.м», — сообщили спасатели.
На месте пожара обнаружили тело погибшего работника 1997 года рождения. Еще один рабочий 1983 года рождения получил ожоги лица и был госпитализирован в ожоговый центр Харькова.
«Пожарные локализовали огонь в 5:39. Сейчас продолжаются работы по окончательной ликвидации локальных мест горения. Причина возникновения чрезвычайного происшествия устанавливается», — добавили в ГСЧС.
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