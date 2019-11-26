Арахамия заявил о планах покупателя «Vodafone Украина» инвестировать в оператора $400 млн

Группа компаний NEQSOL Holding (в которую входит азербайджанский Bakcell, опосредованно купивший мобильного оператора «Vodafone Украина») планирует инвестировать $400 млн в приобретенного украинского оператора, написал в Facebook глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Он также отметил, что как секретарь Национального совета инвестиций при президенте Украины располагает информацией о том, кто по сути выкупил ПрАО «ВФ Украина» у российской «МТС».
«Делали длинного due diligence (юридическая экспертиза — Ред.). Азербайджанцы в доле с катарцами», — сообщил Арахамия, подчеркнув, что «МТС» не имела никаких инвестиционных планов в Украине, тогда как азербайджанская сторона планирует активно инвестировать в развитие актива.
«Новые владельцы уже закомитили $400 млн на развитие в Украине. Плюс холдинг рассматривает еще ряд инвестиционных проектов в стране», — отметил он.
По мнению главы фракции «Слуга народа», чтобы у рынка была возможность в полной мере оценить влияние этой сделки на индустрию, необходимо обнародовать большое количество информации с ограниченным доступом.
«На данный момент важно знать, что пассивный инвестор, ищущий экзит (выход из инвестиции — Ред.), сменился активным, ищущим экспансию», — подчеркнул он.
Группа компаний NEQSOL Holding основана в 1990-х годах и ведет деятельность в нефтегазовой, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях. В состав группы входят Nobel Oil Services (UK) Limited и Nobel Oil E&P (UK) Limited (торговое имя Nobel Upstream).
«Vodafone Украина» — второй по величине оператор мобильной связи в Украине.
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