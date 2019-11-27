Зеленский прибыл в Литву

Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Литовскую Республику.

Об этом сообщили в пресс служба главы государства.

Планируется, что в Вильнюсе Зеленский проведет встречи с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и спикером Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом.

Также под председательством Зеленского и Науседы состоится двенадцатое заседание Совета президентов Украины и Литовской Республики.

Кроме того, главы государств примут участие в работе Украино-Литовского экономического форума, сообщили в пресс-службе.

Напомним, во вторник, 26 ноября, президент Украины находился с официальным визитом в Эстонской Республике.