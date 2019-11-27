Twitter удалит аккаунты, которыми долго не пользовались

Администрация Twitter рассылает предупреждения пользователям, которые не заходили в социальную сеть более шести месяцев. По данным The Verge, такие аккаунты будут удалены, если их владельцы не воспользуются учетной записью до 11 декабря.

Эту информацию изданию подтвердил официальный представитель Twitter, сославшись на правила соцсети в отношении неактивных аккаунтов. «Мы начали активно обращаться ко многим владельцам аккаунтов, которыми не пользовались более шести месяцев, чтобы сообщить, что их профили могут быть навсегда удалены из-за длительного бездействия», — сообщили в Twitter.

Представитель соцсети также пояснил, что удаление не произойдет одномоментно, процесс займет несколько месяцев.

Отмечается, что у Twitter пока нет точки зрения по поводу аккаунтов умерших. В компании ищут решения для того, чтобы была возможность увековечить память, используя такой профиль.