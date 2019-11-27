Гетманцев недоволен темпами снижения учетной ставки НБУ

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает медленным снижение учетной ставки, что, по его мнению, не дает возможности наполнить кредитный рынок дешевыми кредитами.
«Где взять дешевые кредиты? Этот вопрос довольно живо у нас обсуждался только что. Мы понимаем: дешевые кредиты — залог развития экономики, без этого не будет движения вперед, будет стагнация. А высокая учетная ставка, по существу, не дает возможности наполнить дешевыми кредитами кредитный рынок государства», — сказал он на брифинге после завершения выездного заседания парламентского комитета в НБУ в среду, передает Интерфакс-Украина.
По словам Гетманцева, НБУ заверил депутатов, что в принципе рассматривает возможность снижения учетной ставки.
«Это уменьшение... Нам бы хотелось, чтобы оно было более ощутимым для рынка, но на этой базе у нас продолжается дискуссия, продолжаются консультации с НБУ», — отметил он.
Гетманцев также сообщил, что в ходе заседания обсуждались вопросы курса гривни и инфляции.
«Есть разные мнения экспертов ... в оценке, переоценке или недооценке гривни сегодня. Эти дискуссии профессиональные. Мнения разные. Пытаемся найти общий язык, общий знаменатель. В чем-то не соглашаемся», — добавил он.
Как сообщалось, НБУ снизил учетную ставку с 16,5% до 15,5% годовых с 25 октября 2019 года.
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