Гетманцев недоволен темпами снижения учетной ставки НБУ

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает медленным снижение учетной ставки, что, по его мнению, не дает возможности наполнить кредитный рынок дешевыми кредитами.

«Где взять дешевые кредиты? Этот вопрос довольно живо у нас обсуждался только что. Мы понимаем: дешевые кредиты — залог развития экономики, без этого не будет движения вперед, будет стагнация. А высокая учетная ставка, по существу, не дает возможности наполнить дешевыми кредитами кредитный рынок государства», — сказал он на брифинге после завершения выездного заседания парламентского комитета в НБУ в среду, передает Интерфакс-Украина.

По словам Гетманцева, НБУ заверил депутатов, что в принципе рассматривает возможность снижения учетной ставки.

«Это уменьшение... Нам бы хотелось, чтобы оно было более ощутимым для рынка, но на этой базе у нас продолжается дискуссия, продолжаются консультации с НБУ», — отметил он.

Гетманцев также сообщил, что в ходе заседания обсуждались вопросы курса гривни и инфляции.

«Есть разные мнения экспертов ... в оценке, переоценке или недооценке гривни сегодня. Эти дискуссии профессиональные. Мнения разные. Пытаемся найти общий язык, общий знаменатель. В чем-то не соглашаемся», — добавил он.

Как сообщалось, НБУ снизил учетную ставку с 16,5% до 15,5% годовых с 25 октября 2019 года.