НБУ снизил учетную ставку до самого низкого значения в истории

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% годовых с 12 июня 2020 года.

Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий 11 июня во время брифинга на решения Правления Национального банка по монетарной политике.

Отметим, что изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Также ставка НБУ влияет на стоимость размещения ОВГЗ.