Налоговые инициативы власти приведут к недовольству людей и снижению рейтингов Зеленского

Инициативы власти в налоговой политике приведут к негативным последствиям. По мнению экспертов, много кто прекратит свой бизнес в Украине. И в перспективе это повлияет на рейтинги президента Украины Владимира Зеленского.

На днях Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал рейтинги доверия к представителям украинской власти. Оказалось, что уровень доверия к главе государства Владимира Зеленского снизился впервые с момента его избрания — с 73% до 66%. Но это может быть только началом негативной тенденции.

По словам экономического эксперта Тараса Загороднего, из-за непредсказуемости налоговой политики, в частности, возможного повышения ренты на добычу руды или закона о «ФОПах», в Украине закрываются инвестиционные программы.

Как рассказал специалист 24 каналу, законопроект № 1210 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования административных налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве», который предусматривает повышение ренты на добычу железной руды, вреден тем, что не учитывает мировую конъюнктуру. Цены на руду поднимаются и падают. А документом не предусмотрено компенсирующего коэффициента.

Налоговая политика должна куда-то идти. Если, например, повышают пошлины на экспорт руды, то снижают на переработку металлургической продукции. А в законопроекте № 1210 ничего такого нет. К тому же, внедрение налогов не предусматривает переходного периода. Их хотят ввести сразу с 2020 года. А так бизнес не работает,

— отмечает Тарас Загородний.

Поэтому, по его мнению, этот законопроект могут и не принять, поскольку он затронет и Кривой Рог, где выходили на протесты работники «АрселорМиттал» и горно-обогатительных комбинатов, экспортирующих руду. А с принятым законом про ФЛП, по убеждению эксперта, вообще катастрофа.

Старая история — когда крупные сети хотели «вжарить» ФЛП, чтобы они у них не путались под ногами. И из-за этого закона люди чувствуют несправедливость. Это, как стричь свинью. Шерсти мало, а визгу будет много. Еще работу таксистов хотят регламентировать. Если такой закон примут, то это может привести к новому автомайдану. И это будет влиять на рейтинги Зеленского, — считает Загородний.

С ним соглашается экономический эксперт Дмитрий Марунич, который отмечает: очевидно, что предлагаемые изменения в Налоговый кодекс и другие законы от представителей команды Зеленского — волюнтаристские. То, что предлагают авторы закона № 1210 не соответствует действующему Налоговому кодексу.

Если все пойдет по такому жесткому сценарию, который сейчас предлагают у Зеленского, то существует вероятность свертывания деловой активности в отдельных сегментах народного хозяйства и экономики в целом. «ФОПы» уже недовольны. Пока нельзя прогнозировать новые майданы. Но, к сожалению, предпосылки для недовольства людей есть,

— подчеркивает Марунич.

Впрочем, отмечают эксперты, пока сложно говорить, будут ли реализованы эти инициативы власти. Автор изменений — глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов и, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев уже признал, что документ сырой, требует доработки и концептуальных изменений.