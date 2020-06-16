Карты на стол: Каким будет игорный рынок в Украине

Около 11 лет назад премьер-министр Юлия Тимошенко запретила игорный бизнес в Украине, оставив легально работать только государственные лотереи. Де-факто этот запрет не работал ни тогда, ни сейчас — все работало в тени, «лудоманов» меньше не становилось, правоохранители наполняли карманы.

Легализация «теневых» рынков — один из столпов, на котором держалась предвыборная кампания Владимира Зеленского. Земельный рынок, янтарь, игорный бизнес — все это команда «Зе!» обещала вывести из полукриминальной сферы.

Импульсы новой власти совпали с интересами отдельных крупных игроков на «игровом» рынка, которые также заинтересованы в легализации. Дело очень быстро начало двигаться. До момента, пока эти игроки и участники законодательного процесса не начали «перетягивать одеяло»: то, что хорошо одним, не подходит другим, и наоборот.

Сейчас этот процесс напоминает классический украинский неконтролируемый затор без конца, который каждый хочет объехать. Хотя казалось, что развязка уже близко и законопроект об игорном бизнесе, который Рада приняла еще в начале года в первом чтении, будет принят до конца мая. Впрочем «дедлайны» вышли, а документ так и не появился в повестке дня Верховной Рады.

Даже две тайные встречи Владимира Зеленского с отдельными участниками рынка и депутатами не позволили закрыть все спорные вопросы.

Однако есть вероятность, что 18 июня документ наконец будет вынесен на голосование. Хотя наверняка никто из гарантировать этого не может.

Кто основные игроки

Букмекеры. Крупнейшие букмекерские компании, которые представлены следующими основными игроками: «Париматч», «Фаворит» и российскими группами 1xBet, «Марафон» и «Фонбет».

Впрочем более всего на законотворческий процесс влияют первые. Позиции «Париматч» во властных кабинетах помогают отстаивать, по данным собеседников издания в парламенте, председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и его давний партнер и друг Андрей Астапов — юрист, партнер ЮФ Eterna Law.

«Париматч». Основной владелец — 70-летний непубличный бизнесмен Эдуард Швиндлерман. Еще одним соучредителем украинского ООО «Пари-матч» — 1% — является Татьяна Белорусская.

«Фаворит». Учредителями и владельцами компании являются Андрей Матюха и Виктория Скринченко. Первый является владельцем еще десятка компаний, на которых завязана деятельность букмекерской фирмы.

Какие направления интересуют: беттинг, видеолотерейные терминалы (VLT).

Лотерейщики. Здесь последние несколько лет ничего не меняется. Основные игроки — компании «УНЛ» и «МСЛ», которые имеют государственные лицензии на осуществление лотерейной деятельности, и компания «Патриот», которая хотя и имеет лицензию, но фактически прекратила свою деятельность в Украине.

«УНЛ». Основной владелец — бывший нардеп от Блока Петра Порошенко Александр Третьяков. С оператором СМИ также ранее связывали его соратника Глеба Загория и бывшего главу Администрации президента Бориса Ложкина. По данным издания, Третьяков больше занимается операционной деятельностью, а Загорий и Ложкин выступали инвесторами.

Именно Третьяков сейчас ведет переговоры от имени «УНЛ» и его советник Офиса президента Борис Баум в интервью Liga.net называл совладельцем оператора.

«М.С.Л.». Одним из владельцев и основным лицом компании является Георгий Ложенко. Среди совладельцев оператора также ранее называли бывших нардепов Виталий Хомутынник и Сергея Пашинского. Тесть Хомутынника — Виктор Сопельник — даже некоторое время был президентом М.С.Л. Ложенко отрицает присутствие экс-нардепов в операторе. «За 20 лет я сталкивался с разными выдумками по поводу бенефициаров компании. Они всегда имели политическую окраску», — говорит он.

Какие направления интересуют: лотерея, видеолотерейные терминалы (VLT).

Сети под лотереями. Под лицензией этих операторов — держателей лицензий — работали различные сети, до запрету Кабмина. У каждой сети — свои бенефициары.

Так, известную сеть «Космолот», по данным собеседников на рынке, ранее контролировали руководители СБУ, в частности скандально известный Павел Демчина. Другой большой сетью — «Спортлото» — занимается бывший нардеп, председатель Союза армян Украины Вилен Шатворян, который принадлежит к окружению министра МВД Арсена Авакова.

Какие направления интересуют: видеолотерейные терминалы (VLT), игровые автоматы.

Владельцы нелегальных игорных заведений. Речь идет о заведениях, которые контролируют полукриминальные группировки или правоохранители или бывшие правоохранители. По словам одного из авторов законопроекту, есть несколько картелей, имеющих кто 50 залов, кто 100.

Какие направления интересуют: игровые автоматы, казино.

Казино (гостиницы). «В Премьер-Паласе, Intercontinental, Fairmont давно стоят готовыми помещения, оборудованные под казино. Только ждут закона», — заявлял главный советник Офиса президента по вопросам игорного бизнеса Борис Баум в интервью Liga.net.

Последние два отеля принадлежат семье Леонида Юрушева, а первый входит в сеть Premier Hotels and Resorts (5 отелей в Украине), которую связывают с российской группой VS Energy.

В упомянутой группе около 10 лет работал и сам Баум, который сейчас курирует от имени Офиса президента проект об игорном бизнесе. Напомним, закон разрешает казино и залы игровых автоматов только в отелях. Впрочем Баум не видит здесь конфликта интересов и утверждает, что это заинтересует не только Premier Hotels, а еще и такие мировые сети как Hilton, Hyatt и Sheraton.

Какие направления интересуют: оффлайн казино, залы игровых автоматов

Нардепы и чиновники. Часть депутатов сотрудничает с отдельными игроками рынка и их лоббистами, некоторые из народных избранников имеют свой бизнес, который тесно связан с игорным.

Например, на двух встречах представителей отрасли с президентом, присутствовал бизнесмен Илья Павлюк, у которого свои отели на Буковине. Павлюк не занимает никакой официальной должности и не политик, но в парламенте он имеет отдельную группу депутатов «Слуги народа».

«Некоторые депутаты „СН“ владеют отелями и также пытаются влиять на процесс. А некоторые чувствуют, что за их спинами происходит некая „кулуарщина“ и пытаются это использовать -» мол, а нам что с этого «, - объясняет ситуацию один из депутатов налогового комитета.

Какие направления интересуют: все.

Что нужно знать о законе

Первый законопроект о легализации азартных игр — № 2285 — очень быстро показал свою нежизнеспособность, когда в Раде появилось еще семь альтернативных проектов. Так в итоге и появился нынешний проект 2285-д, который Рада сумела принять за основу в январе. Именно этот документ депутаты должны принять в ближайшее время.

Накануне в документ подали 3,5 тысяч поправок. Профильный Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил его ко второму чтению, оставив только половину.

Впрочем ключевые решения принимаются не на заседаниях комитетов, а на закрытых встречах с Владимиром Зеленским. Первая такая встреча состоялась в начале мая, вторая — в начале июля. На них присутствовали депутаты налогового комитета, бизнесмены, председатель фракции «СН» Давид Арахамия, представители ОП и советник ОП Борис Баум.

Встречи на Банковой позволили прийти к консенсусу по всем спорным вопросам. Профильный комитет на своем последнем заседании, несмотря на сопротивление отдельных депутатов, подтвердил все договоренности с встреч в ОП. Все, кроме одной.

Что в документе: 10 ключевых норм

Первое. Предлагается создание отдельного государственного органа — Комиссии по регулированию рынка азартных игр. Состав: председатель и шесть членов. Она будет осуществлять лицензирование, мониторинг и контроль за деятельностью участников рынка.

Эта норма, похоже, станет наиболее противоречивой и скандальной. Дело в том, что новоиспеченный председатель Нацсовета реформ Михаил Саакашвили предложил свою концепцию рынка азартных игр. Большинство предложений по концепции отвергли, но Зеленский согласился с доводами относительно коррупционных рисков, которе несет в себе «игровая комиссия», и выступил против ее создания.

Вместо создания регулятора, по предложению Саакашвили, вопрос определения уполномоченного органа предлагалось отдать на усмотрение Кабмина.

Впрочем налоговый комитет ВР поступил иначе. Более того, депутаты поддержали поправку депутата «СН» Александра Дубинского, которая дает квоту именно налоговому комитету на назначение членов в упомянутую регулирующую комиссию.

«Больше всего на создание „игровой комиссии“ рассчитывают Баум и Павлюк. Первый хочет ее возглавить, а второй стремится протолкнуть на должности членов своих людей», — поделился инсайдом один из членов налогового комитета.

Второе. Общие требования: возраст игрока — не менее 21 года; идентификация на входе в заведение; реестр игроков, которым ограничен доступ к игре. Не могут быть организаторами и участниками азартных игр представители государства-оккупанта.

Третье. Наземное казино только в 5-звездочных отелях. Лицензия будет стоить 2 млн долл — для Киева (от 150 номеров), 1 млн долл — для других населенных пунктов (от 100 номеров).

Будут предоставляться бесплатные инвестиционные лицензии на казино на 10 лет при условии строительства 5-звездочного отеля. Для Киева — строительство отеля не менее чем на 200 номеров, в других регионах — 150 номеров. В отдельных зданиях загородных комплексов можно буле открыть казино, если их площадь не менее 10 тыс кв м и будет доступен 5-звездочный отель.

Четвертое. Залы игровых автоматов можно будет размещать в 3-4-5-звездочных отелях. Лицензия — 250 тыс долл + 100 долл в месяц за каждый автомат. Ограничения для гостиниц Киева — не менее 50 номеров, для других населенных пунктов — 25 номеров. Лицензия предоставляется на 250 автоматов, в одном зале должно быть минимум 50.

Пятое. Будет разрешаться создание специальных игорных зон по решению правительства. Однако не более пяти в Украине.

Шестое. Вход в бизнес онлайн казино будет стоить 200 тыс долл. Лицензия будет предоставляться на один сайт.

Седьмое. Букмекерская деятельность будет разрешена как в Интернете так и в наземных пунктах. Впрочем такие пункты можно будет размещать только в 3-4-5-звездочных отелях и на ипподроме. Ставки только на реальные события, виртуальные — запрет.

Стоимость лицензии — 1 млн долл в год, до подключения к системе онлайн мониторинга — втрое больше. Еще 500 долл в месяц — за один наземный пункт.

Восьмое. Лицензия на лотерейную деятельность — на основании конкурса. Не более трех лицензий. Стоимость — 500 тыс. Долл.

Запрещаются видеолетерейные терминалы (VLT, автоматы, который позволяют делать ставки на исход видеоигр и работают по принципу генератора случайных чисел, так же как лото. — Ред.) и другие устройства визуализации.

В 2012 году в закон о лотерейную деятельность внесли изменения, которые позволило операторам использовать VLT. Они относятся к лотерейному оборудования и во многих странах разрешены. Однако в Украине под видом VLT некоторые сети установили нелегальные «игрушки» и открыли фактически салоны игровых автоматов.

Также лотерейщикам запрещается использовать любое игровое оборудование, лотереи «тото» и «проводить розыгрыши, напоминающие азартные игры».

Девятое. Разрешается онлайн покер, лицензия — 200 тыс. долл на один сайт. Покер на деньги (не турнир) будет возможным только в казино. Спортивный покер (турнирный покер) — спортивная игра, порядок проведения турниров определяет профильное министерство.

Десятое. Цена лицензии для онлайн казино, букмекеров, залов игровых автоматов в гостиницах будет стоить втрое больше до введения в действие системы онлайн мониторинга. Это фактически означает, что тройную плату указанные участники рынка будут платить еще не менее двух лет.

Что не так с мониторингом

На первый взгляд может показаться, что авторы проекту уделили значительное внимание вопросу контроля за участниками рынка.

Так, в документе говорится о «обязательном использование организаторами игр онлайн системы, которая будет фиксировать каждую операцию и передавать информацию в государственную систему мониторинга в режиме реального времени». Вместе с тем там же указывается, что система онлайн-мониторинга заработает не сразу, а через 2,5 года.

Без системы онлайн мониторинга никто не знает, сколько конкретный игровой автомат, стол, букмекерская контора, или лотерейный оператор выиграли денег у людей, сколько людей сыграло.

По данным издания, «Париматч» является одним из крупнейших противников введения мониторинговой системы. В компании, во-первых, не хотят, чтобы кто-то из государственных органов имел доступ к их клиентской базе. Во-вторых, реальные обороты букмекеры также не готовы показывать.

«Там все очень логично. Швиндлерман (владелец „Париматч“, — Ред.) капитализирует компанию и уходит из бизнеса. Цена этой компании будет выше, если у нее будет эксклюзивная база игроков без риска, что ее купят конкуренты, и выше заработок, потому что реальных доходов компании никто не знает», — говорит представитель одного из участников рынка.

Показательным здесь является польский пример. 2017 правительство Польши коренным образом изменило игровое законодательство и ввело систему централизованного мониторинга рынка. До сих пор это требование не было обязательным. Это положительно отразилось как на обеспечении безопасности игроков так и на росте поступлений в бюджет: последние три года Польша демонстрирует высокую динамику роста.

В отчете компании Fantini отмечается, что, Totalizator Sportowy, который является лотерейным оператором и организатором рынка игровых автоматов Польши, в 2019 году увеличил доход на 78% — до рекордной суммы в 2,558 млрд. долларов. В 2018 году отчисления оператора в бюджет страны составили 595 млн долл.

В то же время депутаты отмечают, что на создание системы онлайн мониторинга могут уйти годы, а привлекать средства в бюджет надо уже сейчас. По мнению же одного из участников рынка, вопрос можно решить за полгода, купив такую систему у одной из пяти мировых сертифицированных компаний. Стоимость — 250-500 тыс. долл.

Что получит бюджет

Авторы нынешней концепции рассчитывают собирать ежегодно от 150 до 200 млн долларов с участников рынка. Речь идет о поступлении от платы за лицензии и налогах.

Большинство опрошенных представителей рынка считают стоимость лицензий в большинстве случаев заниженными.

«Выглядит так, будто часть рынка договорилась об отсрочке, чтобы не платить больше в бюджет. В три раза увеличена стоимость лицензии — это крохи. Тот же „Париматч“ только 50 млн долл выбросил на рекламу (стоимость лицензии для букмекеров до внедрения онлайн-системы — 3 млн долл в год. — Ред.) », - говорит представитель одной из букмекерских компаний.

Собеседник из налогового комитета ВР считает слишком низкими сборы для игровых автоматов (100 долларов в месяц с автомата. — Ред.). «Такую сумму дохода оператору одна машина дает лишь за день», — отмечает он.

Что же касается налогообложения, то этот вопрос данный законопроект не решает, оно будет рассматриваться в рамках отдельной законодательной инициативы.

И здесь уже есть пять версий законопроектов. Четыре из них предусматривают введение налога с GGR и налог на прибыль.

GGR — это валовой доход игорного заведения. Для его расчета используется простая формула: GGR = А — В, где «А» — общая сумма сделанных игроками ставок, а «В» — сумма полученных выигрышей. Часто именно этот показатель используют при расчете налоговых отчислений. Как правило, сумма налога составляет определенный процент от GGR.

17 июня соответствующие законопроекты рассмотрит налоговый комитет и определится с основной концепцией. По словам депутатов, принятый комитетом проект также может быть вынесен в один день с основным законом о легализации игорного бизнеса.

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