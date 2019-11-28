Почему в Украине падает доллар

Развитые страны стараются не допускать роста своих национальных валют по отношению к доллару США, чтобы сделать свой экспорт конкурентным на международных рынках. В то же время, украинская гривна в 2019 году ставит мировые рекорды по росту относительно американской валюты.

Так 26 ноября, впервые с января 2016 года, гривна на межбанковском валютном рынке пробила отметку 24 грн/$ и укрепилась до 23,98 грн / $.

В течение января-ноября 2019 гривна к доллару выросла на 14%. Это стало мировым рекордом.

Почему гривна укреплялась и продолжает расти к доллару?

Аномальные темпы укрепления гривны почти весь 2019 связаны с совпадением ряда факторов.

Первый фактор. Привлечение валюты иностранных инвесторов через продажу облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). В 2019 году Министерство финансов продало нерезидентам ОВГЗ на $4 млрд. И если в январе 2019 года на руках у иностранцев было ОВГЗ на 6,3 млрд грн, то на конец ноября их объем вырос до 104 млрд грн.

Активность иностранных спекулянтов связана с высокой процентной ставкой украинских облигаций. В начале 2019 ОВГЗ размещались под 19% годовых, но в течение года ставки уменьшились и в конце ноября Минфин продавал облигации правительства уже под 12,4%.

Как это влияет на курс гривны? Перед тем как купить ОВГЗ, иностранцы обменивают валюту на гривну на межбанковском рынке Украины. Это создает избыток валюты, ее предложение превышает спрос и курс гривны растет.

На графике показана динамика покупки ОВГЗ иностранцами и изменение официального курса гривны в течение 2019 года.

Второй фактор. Увеличение поступлений валюты от украинских заробитчан и IT-специалистов, работающих на иностранные компании. В других странах могут работать от двух миллионов украинцев, ежемесячно присылающих своим родным в Украину сотни миллионов долларов. Только в Польше, по подсчетам центробанка этой страны, работют 900 тыс. украинцев.

За первые полгода объем частных денежных переводов в Украину составил $5,5 млрд. и, по прогнозам правительства, в 2019 году переводы от трудовых мигрантов могут вырасти до $12 млрд.

В то же время экспорт IT-услуг за первые шесть месяцев составил $1,6 млрд. и по итогам года может вырасти до $3,5 млрд.

Третий фактор. Стремительный рост цен на железную руду, подсолнечное масло и стабильность цен на зерно. Руда, металл, зерновые и подсолнечное масло — основные экспортные товары Украины. Соответственно, чем дороже стоят эти товары на международных рынках, тем больше валютной выручки получает Украина. И наоборот.

С января по июль мировые цены на железную руду выросли с $80 до $120/тонна.

В свою очередь, стоимость подсолнечного масла с января по сентябрь выросла на $120/тонна. Как известно, Украина занимает первое место в мире по объемам производства и экспорта подсолнечного масла. Кроме того, относительно стабильными оставались цены на кукурузу, ячмень и пшеницу.

Однако фактор высоких цен на руду, металл и масло действовал только в первой половине года. С августа стоимость сырья начала уменьшаться, но поступления валютной выручки обеспечивались благодаря продажам нового урожая.

Какие последствия роста гривны для экономики?

В условиях глобальной экономики правительства пытаются сдерживать укрепление своих валют по отношению к валютам основных стран-конкурентов, поскольку рост курса нацвалюты делает импорт в эту страну более выгодным, а экспорт из страны — дорогим.

Так, импортные товары, ввозимые в Украину при курсе 24 грн/$, становятся более доступными для украинцев, получающих доходы в гривне, чем аналогичные товары импортируемые при курсе 27 грн/$. Это хорошо для потребителя, ведь при условно одинаковом количестве гривны на руках он может позволить себе больше импортных товаров.

Однако это плохо для местных производителей и бюджета. Первые становятся менее конкурентными и уступают часть рынка импортным товарам. В то же время бюджет получает меньший объем импортного НДС, а это главная статья наполнения бюджета. Соответственно, в казне будет меньше объем денег на социальные расходы.

Аналогичная ситуация с экспортерами. Например, если в январе украинский экспортер продал товара на $1 млн, то мог обменять их на 27 млн грн. В то же время в ноябре этот $1 млн превратился в 24 млн грн.

Соответственно, экспортер оказывается перед выбором: поднимать отпускную цену и уступать рынок конкурентам, держать цены на уровне января за счет собственной маржи, уменьшать свою прибыль и уменьшать расходы, в том числе на зарплаты и инвестиции.

Укрепление валюты также невыгодно для заробитчан и IT-специалистов. Первые и вторые получают доходы в валюте, но расходы их зафиксированы в гривне. Соответственно, на заработанную валюту в ноябре они смогут приобрести меньше товаров, чем на заработанную валюту в начале года.

Что дальше будет с курсом?

Сейчас есть ряд фактов, которые могут развернуть тренд на девальвацию.

Факт первый. Большие объемы возврата НДС экспортерам в конце года. В конце каждого года государство пытается рассчитаться с экспортерами и вернуть им все объемы НДС. Соответственно экспортеры получают одновременно большое количество гривны и у них отпадает необходимость продавать валюту для покрытия своих операционных расходов. Тогда объем валюты на рынке уменьшается, спрос на нее превышает предложение и доллар растет.

Факт второй. Падение цен на сталь и зерно. В июле, достигнув пика в $ 120/тонна, мировые цены не железную руду начали резко снижаться. Поскольку руда — основное сырье для производства стали, то падение цен на нее потянуло вниз и цены на стальные полуфабрикаты и прокат.

Снижение цен свидетельствует о снижении спроса на сталь в мире. Значит Украины получит меньший объем валютной выручки. За 9 месяцев 2019 экспорт руды и стали принес 32% валютной выручки стране.

Экспорт продуктов питания, зерновых и растительных жиров, в первую очередь подсолнечного масла, приносит стране еще больший процент валюты — 40%. В то же время экспортные цены на основные экспорте товары из этой категории — кукурузу, подсолнечное масло и ячмень — с июля по ноябрь снизились на 15%, 5% и 2,3% соответственно. Но на фуражную пшеницу выросли на 8%.

Факт третий. Отсутствие решения МВФ о новой программе помощи Украине. Международный валютный фонд пока не принял решение о выделении Украине новой финансовой помощи, поскольку обеспокоен тем, что новое руководство страны не в состоянии вернуть миллиарды долларов, которые были выведены владельцами обанкротившихся банков.

Предварительно речь идет о $15 млрд, в том числе и о $5 млрд выведенных из Приватбанка бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, оказавшими существенную поддержку президенту Владимиру Зеленскому в период предвыборной кампании.

В то же время в следующем году Украина должна выплатить кредиторам $15,4 млрд.: $ 10,3 млрд. — основной долг, $5,1 млрд. — выплата процентов.

Знать о возможном изменении курса гривны в ближайшие полгода-год в Украине могут разве что в Национальном банке и Министерстве финансов. Первый отвечает за ставку рефинансирования, а второй принимает решение об объеме ОВГЗ, который будет продан нерезидентам. И оба эти решения оказывают непосредственное влияние на динамику курса гривны.

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