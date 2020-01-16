Рада со второй попытки запустила легализацию азартных игр

Верховная Рада проголосовала в повторном первом чтении за доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.

За соответствующий законопроект проголосовали 260 нардепов, 108 выступили против.

На предыдущем голосовании 19 декабря, парламент не смог собрать достаточно голосов (за — 213, против — 88).

Законопроект предусматривает регулирование работы казино (в частности и онлайн), букмекерских пунктов, лотерей и создает специальную Комиссию по развитию и регулированию азартных игр, которая будет выдавать лицензии участникам рынка.

В доработанном законопроекти исключено положение о возможности размещения залов игровых автоматов и букмекерских пунктов в отдельных зданиях. Залы игровых автоматов разрешается размещать исключительно в гостиницах.

В новой редакции также предусматривается увеличение возраста игрока с 18 до 21 года, а также устанавливаются требования к игрокам и их идентификации, что будет способствовать предупреждению негативных последствий от участия в азартных играх, в частности лиц, не достигших 21 года и жесткие финансовые санкции за невыполнение таких требований

Также закон предусматривает создание в государственном бюджете специального Фонда для поддержки медицины, спорта и культуры, куда будут направляться средства полученные от лицензий.

Согласно пояснительной записке законопроект 2285-д предлагает легализовать и установить правила для 6 видов игорного бизнеса:

— для казино будет действовать требование размещения исключительно на территории отелей категории «пять звезд» с соответствующим номерным фондом для различных территории (в столице номерной фонд должен быть выше, в регионах меньше — Ред.), площадь таких учреждений должна составлять не менее 500 квадратных метров;

— для букмекеров законопроект устанавливает специальные требования по игровому оборудованию и его сертификации;

— для онлайн-казино внедряется сертифицированая обязательная онлайн система мониторинга, и требование иметь сайт в доменной зоне UA. Также владельцы онлайн-казино должны предоставить возможность игрокам устанавливать добровольные ограничения расходов денег и времени;

— для игровых автоматов ограничивается их количество — до 40 тысяч, право на размещение автоматов реализуется с помощью электронных аукционов с привязкой к территории, а также устанавливаются требования для залов игровых автоматов;

— для лотерей предполагается три лицензии на выпуск и проведение лотерей.

Как заявлено в пояснительной записке законопроекту такая практика применяется во многих странах Европейского Союза и других зарубежных странах для стимулирования развития рынка лотерей.

— для онлайн-покера, устанавливаются требования к помещениям и специальные правила проведения покерных турниров.

Законопроектом также устанавливается запрет наружной рекламы, кроме вывесок, а также устанавливаются ограничения на все другие виды рекламы.