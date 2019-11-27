В партии Порошенко прокомментировали переход Райнина в ОПЗЖ

Сопредседатель парламентской фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко назвала «человеком в футляре» и «ситуативным попутчиком» экс-главу администрации Петра Порошенко Игоря Райнина, которого только что избрали председателем харьковской областной организации «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Оппозиция — хорошее время потерять идеологических или ситуативных попутчиков, людей в футляре... Очистка делает команду сильнее», — написала она в Facebook

Геращенко добавила, что партия должна строиться на идеологии, а не на принадлежности к власти.

Ее соратница по фракции Ирина Фриз предположила, почему Райнин так поступил. «Потому что „пятая колонна“ Кремля работает. И свои кадры они тщательно хранили и продвигали для дискредитации деятельности команды пятого президента, саботаж принятых решений, манипулятивных сливов в СМИ под выгодным им углом», — написала она в Facebook.

Напомним, что экс-главу администрации пятого президента Украины Петра Порошенко Игоря Райнина сегодня избрали председателем харьковской областной организации «Оппозиционная платформа — За жизнь».