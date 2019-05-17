СМИ сообщили об отставке главы АП и других чиновников Порошенко

Глава Администрации президента Украины Петра Порошенко Игорь Райнин подал в отставку. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник в АП.
«Глава администрации тоже написал заявление», — сказал собеседник агентства.
По его словам, указ об увольнении Райнина и других чиновников администрации, подавших в отставку, будет обнародован 19 мая.
Райнин возглавлял администрацию Петра Порошенко с августа 2016 года.
Ранее в пятницу в отставку подали первый замглавы администрации президента Украины Виталий Ковальчук, замглавы администрации президента Константин Елисеев, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов.
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