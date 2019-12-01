В центре Киева при обстреле Range Rover застрелили ребенка

В воскресенье, 1 декабря, в самом центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover черного цвета. На момент случившегося в машине находился ребенок. От полученных травм он умер.

Все произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. Об этом Информатор сообщает с места.

В 17:30 на месте уже работали правоохранители. В городе ввели оперативный план «Сирена», на котором вероятно скрылись злоумышленники. С водительской стороны на переднем боковом стекле видны последствия выстрела.