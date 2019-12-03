Введение стандарта ЕВРО-6 отсрочили в Украине до 2025 года

Верховная Рада приняла в целом закон, согласно которому, начиная с 1 января 2025 года, транспортные средства, ввозимые в Украину или произведенные на ее территории, должны соответствовать экологическим нормам не ниже уровня ЕВРО-6.
За проект закона № 2078-1 «О внесении изменений в Закон Украины „О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и проведения первой государственной регистрации транспортных средств“ относительно международных экологических требований для некоторых транспортных средств» проголосовали 356 народных депутатов, сообщает Укринформ.
Законом предусмотрено, что с 1 января 2020 года до 31 декабря 2024 года в Украину можно ввозить и в Украине регистрировать автомобили не ниже уровня «ЕВРО-5».
«Законом предусмотрено внести изменения в статью 2 Закона Украины «О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и проведения первой государственной регистрации транспортных средств» относительно возможности ввоза в Украину, производства и регистрации после 1 января 2020 года транспортных средств, произведенных в Украине или ввезенных на таможенную территорию Украины до 31 декабря 2024 года включительно и имеющих действующий сертификат или другой документ о подтверждении соответствия, выданный в соответствии с законодательством Украины, который подтверждает, что конструкция данного транспортного средства соответствует экологическим нормам не ниже уровня «ЕВРО-5», — говорится в сообщении Информационного управления Аппарата Верховной Рады Украины.
Соответственно, с 2025 года ввоз транспортных средств на территорию Украины или их производство в Украине будет осуществляться при условии их соответствия экологическим нормам не ниже уровня ЕВРО-6.
Как сообщалось, экологический стандарт ЕВРО-3 введен в Европейском Союзе с 1999 года, ЕВРО-4 — с 2005 года, ЕВРО-5 — с 2009 года, ЕВРО-6 — с сентября 2015 года.
Украина ввела ЕВРО-3 в 2013 году, ЕВРО-4 — в 2014 году, а экологический стандарт ЕВРО-5 начал действовать с 1 января 2016 года.
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