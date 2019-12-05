Лукашенко заявил, что Беларусь не собирается входить в состав России

Беларусь никогда не войдет в состав какого-либо государства, даже России. Об этом заявил в четверг президент страны Александр Лукашенко на встрече с парламентариями.
«Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России», — приводит его слова агентство БелТА.
По словам главы государства, Беларусь и РФ не обсуждают вопрос создания единого парламента.
Лукашенко отметил, что Россия является стратегическим партнером Беларуси, а добрососедские отношения двух стран прошли проверку времени. «Скажу главное, Российская Федерация — наш стратегический партнер, и там живут наши братья. Это партнер в экономической, политической и военной сферах. Белорусско-российское добрососедство проверено временем», — добавил он.
Лукашенко подчеркнул, что в настоящее время самое пристальное внимание приковано к белорусско-российским отношениям, а интерес к их развитию выходит далеко за пределы самих государств.
Президент Беларуси также отметил, что с РФ пока не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти.
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