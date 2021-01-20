Зеленский почтил память погибших защитников донецкого аэропорта

Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии почтения памяти военнослужащих Вооруженных сил, погибших в этот день в боях за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что церемония состоялась возле Министерства обороны, во время которой были объявлены фамилии 51 защитника Украины, которые погибли в этот день в 2015-2020 годах. В частности, почтили память 48 военнослужащих, павших при обороне Донецкого аэропорта.

После озвучивания каждой фамилии воины роты почетного караула били в колокол и салютовали из стрелкового оружия.

Президент возложил цветы к Памятному колоколу и пообщался с родственниками погибших бойцов.

«Украинские воины на фронте ежедневно доказывают, что ни вооруженные провокации противника, ни лютые морозы не заставят их отступить со своей земли. Каждый день мы благодарим их за мирное небо над нашими городами и селами и вспоминаем имена тех, кто погиб, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы должны сделать все, чтобы количество имен, которые звучат возле Памятного колокола, не увеличивалось, а в Украине наконец воцарился мир», — сказал Зеленский.

В церемонии также приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран и главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак.

Как сообщалось, 20 января 2015 года во время обороны Донецкого аэропорта зафиксированы наибольшие потери среди украинских защитников. В целом количество погибших военнослужащих ВСУ за время обороны ДАП с сентября 2014 года до января 2015 года составляет 109 человек.