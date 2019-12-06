Большинство украинцев не против миротворцев на Донбассе

Более 60% украинцев положительно относятся к вводу миротворческих сил на оккупированные части Донецкой и Луганской областей, а также к разведению военных сил на Донбассе.

Об этом проинформировала директор Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина, представляя результаты опроса «Пути достижения мира на Донбассе: общественные настроения, ожидания, предостережения», сообщает Укринформ.

«Отношение украинцев к вводу миротворческих сил на территории „ДНР“ и „ЛНР“ по-прежнему преимущественно положительное — почти 60%. Но наименее положительно относятся на Востоке, хотя 47% тоже поддерживает», — заявила Бекешкина.

По ее словам, больше всего поддерживают идею ввода миротворцев на Донбасс на Западе Украины (70%) и в Южном регионе (64%).

Касательно отношения граждан к разведению войск на Донбассе, то, как сказала Бекешкина, оно скорее положительное. За разведение выступают 60%, против — 27% негативных, остальные не определились.

Однако здесь наблюдаются существенные региональные различия, отметила директор фонда. В частности, если на Юге и Востоке 74-79% граждан положительно оценивают такой шаг, то в Центре Украины таких 53%, а на Западе — 47%. Почти единогласно такое решение поддерживают избиратели «Оппозиционной платформы — За жизнь» (90%), среди сторонников «Слуги народа» 69% оценивают это решение положительно, 20% — отрицательно и еще 10% не определились. С избирателями «Европейской солидарности» ситуация противоположная — 19% одобряют разведение войск, однако 72% относятся к этому критически.