Большинство украинцев не хотят отдельного статуса для Донбасса

Большинство украинцев считает, что временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей должны быть возвращены на тех же условиях, что и раньше.
Об этом сообщила директор Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина, представляя результаты опроса «Пути достижения мира на Донбассе: общественные настроения, ожидания, предостережения», сообщает Укринформ.
«Неприемлемым является предоставление и закрепление в Конституции особого статуса отдельным территориям Донецкой и Луганской областей: 53% — неприемлемо, 30% — приемлемо», — сообщила Бекешкина.
Она добавила, что 62% украинцев предпочитают, чтобы оккупированные территории Донецкой и Луганской областей были возвращены на тех же условиях, что и раньше. Отсоединение этих территорий от Украины поддерживают лишь 4%. Еще около 22% считают, что эти территории должны получить больше самостоятельности от центральной власти, но в пределах Украины.
В то же время, согласно результатам опроса, о предоставлении этим территориям большей самостоятельности говорят около 30% граждан на юге и востоке, однако для жителей Запада и Центра Украины наиболее желательно их возвращение на старых условиях (78% и 64% соответственно).
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