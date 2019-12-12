Нацбанк продолжает укреплять курс гривны

Национальный банк Украины на четверг, 12 декабря, укрепил официальный курс гривны на 9 копеек - до 23,6035 грн за доллар против 23,6892 грн за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,1409 грн против 26,2405 грн накануне.