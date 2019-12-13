Судья Вовк посоветовал Сытнику не уподобляться «одиозным судьям» и сложить полномочия

Судья Окружного админсуда Киева Павел Вовк предложил директору НАБУ Артему Сытнику досрочно прекратить свои полномочия и не бросать тень на «независимую структуру, которой является НАБУ».
Об это он написал у себя в Facebook, комментируя сегодняшнее решение апелляционного суда и соответствующий пост в Telegram народного депутата Александра Дубинского.
«В отличие от господина Дубинского, верю в объективность наших добропорядочных активистов, олицетворяющих собой все общество, и знаю, что они обязательно осудят коррупцию руководителя НАБУ. Последний же, убежден, как человек добропорядочный, в отличие от «одиозных судей», напишет заявление и досрочно прекратит полномочия, чтобы не бросать тень на новую «независимую структуру, которой является НАБУ», — написал судья Вовк, прикрепив скриншот поста нардепа Дубинского о том, что большинство грантовых СМИ «не заметили» неудобный для Артема Сытника вердикт суда.
«Весь день с нетерпением ждал появления новости о том, что Артём Сытник — признан судом виновным в коррупции от всей так называемой медиа-тусовки, которая называет себя „борцами с коррупцией“. От всех этих бигусов, никоновых, леменовых, шабуниных, лещенко, давиденко, шкарповых, и седлецких. Искал новости на лигах, новыхвременах, укрправдах, радиосвободах и другом одиозном ширпотребе. И — ничего. Ти-ши-на», — констатировал Дубинский.
Напомним, что сегодня Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции об административном взыскании с директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника в виде штрафа за неуказанный в декларации отдых в Ривненской области.
Суд признал Сытника виновным в совершении коррупционного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков).
Отметим, что у судьи Павла Вовка давний конфликт с НАБУ и его руководством. Сотрудники НАБУ неоднократно обвиняли судью в коррупции, однако ни разу не смогли доказать свои обвинения в суде.
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