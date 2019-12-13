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Комитет Конгресса утвердил обвинения против Трампа

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Комитет Конгресса утвердил обвинения против Трампа

Юридический комитет палаты представителей Конгресса США утвердил в пятницу две статьи обвинения против президента США Дональда Трампа. Ему инкриминируют злоупотребление властью и препятствование расследованию конгресса. Трансляция заседания велась на сайте комитета.

По каждой статье голосовали отдельно, и обе одобрили большинством голосов: 23 демократа проголосовали за, а 17 республиканцев — против обвинения. Дебаты стартовали в четверг около 09:00 утра по местному времени (16:00 по Киеву) и длились на протяжении более 14 часов. Голосование по обвинениям провели на следующий день, в пятницу, 13 декабря.

Во вторник, 10 декабря, демократы в палате представителей Конгресса США выдвинули официальные обвинения против президента Дональда Трампа по делу об импичменте.

После утверждения этих двух обвинений в юридическом комитете палаты представителей конгресса США их должна рассмотреть палата представителей в полном составе. Тогда конгрессмены определят, следует ли объявлять импичмент президенту. Ожидается, что это голосование пройдет на следующей неделе. Затем дело об импичменте рассмотрят в сенате, который контролируется республиканцами, поддерживающими Трампа.

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Напомним, демократы запустили процедуру импичмента Трампа в сентябре 2019 года. Их обвинения основаны на содержании телефонного разговора американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы Трамп обсуждал с Зеленским возможность возобновления расследования в отношении Хантера Байдена — сына вице-президента США Джо Байдена, который собирается баллотироваться на выборах президента США в 2020 году. Демократы полагают, что таким образом Трамп оказывал давление на Зеленского ради достижения своих политических целей.

Дональд Трамп, импичмент
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Пятница, 13 декабря 2019
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