Комитет Конгресса утвердил обвинения против Трампа

Юридический комитет палаты представителей Конгресса США утвердил в пятницу две статьи обвинения против президента США Дональда Трампа. Ему инкриминируют злоупотребление властью и препятствование расследованию конгресса. Трансляция заседания велась на сайте комитета.
По каждой статье голосовали отдельно, и обе одобрили большинством голосов: 23 демократа проголосовали за, а 17 республиканцев — против обвинения. Дебаты стартовали в четверг около 09:00 утра по местному времени (16:00 по Киеву) и длились на протяжении более 14 часов. Голосование по обвинениям провели на следующий день, в пятницу, 13 декабря.
Во вторник, 10 декабря, демократы в палате представителей Конгресса США выдвинули официальные обвинения против президента Дональда Трампа по делу об импичменте.
После утверждения этих двух обвинений в юридическом комитете палаты представителей конгресса США их должна рассмотреть палата представителей в полном составе. Тогда конгрессмены определят, следует ли объявлять импичмент президенту. Ожидается, что это голосование пройдет на следующей неделе. Затем дело об импичменте рассмотрят в сенате, который контролируется республиканцами, поддерживающими Трампа.
Напомним, демократы запустили процедуру импичмента Трампа в сентябре 2019 года. Их обвинения основаны на содержании телефонного разговора американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы Трамп обсуждал с Зеленским возможность возобновления расследования в отношении Хантера Байдена — сына вице-президента США Джо Байдена, который собирается баллотироваться на выборах президента США в 2020 году. Демократы полагают, что таким образом Трамп оказывал давление на Зеленского ради достижения своих политических целей.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016