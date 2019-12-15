Украина в Париже хотела отредактировать согласованный документ нормандского саммита

Саммит «нормандской четверки» в Париже был непростым, в том числе для президента РФ Владимира Путина, украинская сторона с самого начала пыталась внести поправки в ранее согласованный итоговый документ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это была очень тяжелая работа на протяжении шести-семи часов. Дело в том, что Парижу предшествовала напряженная работа помощников президентов над текстом, чтобы он был принят по итогам переговоров лидеров. Украинская сторона начала встречу с желания отредактировать некоторые пункты этих договоренностей, то есть то, что уже было согласовано помощниками, в том числе и представителем Украины», — сказал Песков в программе «Большая игра» на российском Первом канале.
Он добавил, что «дипломатическая эквилибристика вокруг формулировок — это очень тяжелая работа, тем более, что работа велась на трех языках — украинский, русский и референтный английский». Как рассказал представитель Кремля, «формулировками занимались сами лидеры, предлагались формулировки одной стороной, которые не могли быть приняты другой, и эта работа длилась много часов».
«Это тяжело физически, затратно с точки зрения умственной энергии. Работоспособность Путина феноменальна, но для любого человека это тяжелый труд. Это были очень непростые переговоры», — сказал пресс-секретарь президента.
По его словам, «предлагаемые формулировки зачастую не совсем ложились в общую канву, и это нужно было контролировать и поправлять по ходу, несмотря на общую выраженную всеми приверженность Минским договоренностям».
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