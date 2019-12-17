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«Нафтогаз» хочет через суд забрать месторождение у фирмы из США

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«Нафтогаз» хочет через суд забрать месторождение у фирмы из США

Компания «Нафтогаз Украины» обратилась в киевский суд с требованием пересмотреть июльское решение властей страны о передаче нефтяного месторождения Варвинское в Черниговской области американской компании Ukrainian Energy. Как пишет журнал Time, ознакомившийся с документом, в «Нафтогазе» считают, что принимавшие данное решение действовали с нарушением закона и не были беспристрастны. В этой связи в компании предлагают аннулировать объявленные результаты и провести новый конкурс.

В качестве ответчиков в иске указаны Кабинет министров Украины, а также Министерство энергетики и угольной промышленности.

В конкурсе за право в течение 50 лет осваивать месторождение, участвовала дочка «Нафтогаза» Укргаздобыча. Как ранее указывало агентство Associated Press, она предложила лучшие условия, однако в итоге победителями были названы американцы.

Ukrainian Energy — предприятие Алекса Крэнберга и Майкла Блейзера, которых Time связывает с теперь уже бывшим главой Министерства энергетики Риком Перри (компания Блейзера спонсировала его политическую кампанию, когда Перри выдвигался на пост губернатора Техаса). Журнал указывает, что Ukrainian Energy подала заявку на Варвинское месторождение спустя две недели после того, как Перри предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому Блейзера в качестве советника по энергетике.

Сам Блейзер, комментируя иск «Нафтогаза», заявил, что не видит в решении межведомственной конкурсной комиссии ничего необычного. По его словам, Ukrainian Energy получила право на освоение месторождения, потому что украинским властям были необходимы зарубежные инвестиции и опыт.

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Также Блейзер отрицает возможное давление на власти Украины со стороны Перри. В Минэнерго США заявили, что глава ведомства действительно призывал власти Украины модернизировать энергетический сектор и создать условия для привлечения иностранных инвестиций. Однако там отказались говорить о том, что Перри защищал интересы какой-либо отдельной компании.

Time, однако, утверждает, что Перри пытался в том числе настоять на включении бизнесмена в совет директоров «Нафтогаза».

Нафтогаз України, Рик Перри, Ukrainian Energy
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