Турция определилась с маршрутом канала между Мраморным и Черным морем

Маршрут, по которому проложат самый масштабный проект в истории современной Турции — канал «Стамбул», — уже определен.
Как заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахи Турхан, строительство начнут сразу же после завершения всех проектных работ, передает Укринформ.
«Мы определили маршрут прокладки канала „Стамбул“. Как только завершим проектные работы и планирование, начнем строительство», — сказал министр.
Турхан отметил, что технико-экономическое обоснование проекта было сделано с учетом мелочей и те, кто работает над ним, с уважением относятся к критике со стороны противников строительства канала.
«Стамбул» — самый масштабный и самый амбициозный проект в истории современной Турции, который должен соединить Мраморное и Черное моря. Искусственный канал длиной 45 км и шириной до 400 м и глубиной до 25 м должен пройти по территории районов Кючюкчекмедже, Сазлидере и Дурусу. Стоимость проекта по предварительным подсчетам составит 50 млрд долларов США. Ожидается, что его пропускная способность составит 160 кораблей ежедневно, на канале планируется построить 10 мостов.
Правительство объявило о намерении строительства канала еще в 2011 году, но реализацию откладывали несколько раз из-за финансовых и экологических вопросов.
Экологи же выступили против строительства искусственного канала: убеждают, что он повредит подземные водные ресурсы Стамбула, несет угрозу Мраморную морю, а также приведет к усилению урбанизации региона и рискам социального характера.
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