В Турции сотни сотрудников мэрии Стамбула заподозрили в поддержке терроризма

МВД Турции заявило о начале расследования в отношении более чем 500 сотрудников мэрии Стамбула, возглавляемой оппозицией, в поддержке терроризма.

«Наше министерство начало расследование в отношении сотрудников мэрии Стамбула, на которых поступали жалобы в связи с их связями с рядом террористических организаций», — говорится в заявлении

Отмечается, что 455 сотрудников мэрии подозреваются в связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, и 102 — с другими леворадикальными организациями, которые считаются в Турции террористическими.

Мэр Стамбула, член основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Экрем Имамоглу подверг критике заявление министерства.

«Я вместе со своими товарищами, которые служат Стамбулу, их 86 тысяч. Я не дам ущемить их права. Давайте до конца бороться с теми, кто виноват. Но пусть те, кто атакует нашу семью — мэрию Стамбула, знают, что они столкнутся с неожиданными единством и силой», — написал Имамоглу в Twitter.

По его словам, сначала МВД «называет число подозреваемых и выносит приговор, а затем начинает расследование». Он добавил, что процедура найма сотрудников мэрии включает их проверку со стороны МВД.