Партия Эрдогана впервые с 2002 года проиграла выборы мэра Стамбула

Возглавляемая президентом Турции Тайипом Эрдоганом Партия справедливости и развития (ПСР) впервые с 2002 года уступила на повторных муниципальных выборах в крупнейшем турецком городе - Стамбуле.

Согласно данным Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Турции после обработки 99,4% голосов, кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу набрал 54% голосов, а экс-премьер и экс-спикер парламента Бинали Йылдырым от ПСР - 45,1%.

Настоящим сюрпризом на прошедших выборах стал тот факт, что партия Эрдогана уступила оппозиции даже в районах Фатих, Ускюдар, Эйуп и Бейкоз, которые всегда считались оплотом ПСР. Йылдырыму в этот раз удалось победить лишь в 11 из 39 районов города.

Голосование в Стамбуле проходило в воскресенье с 08:00 до 17:00 по местному времени (совпадает с киевским) после того, как ЦИК принял решение отменить результаты выборов 31 марта. Тогда Экрем Имамоглу опередил Бинали Йылдырыма, набрав 4,171 млн голосов избирателей.

Президент Турции Тайип Эрдоган уже поздравил оппозиционера с победой.

Экрем Имамоглу значительно увеличил отрыв от Бинали Йылдырыма на прошедших в воскресенье выборах. Если 31 марта разрыв составлял всего лишь в 14 тыс. голосов, то на повторном волеизъявлении этот показатель достиг отметки в более чем 700 тыс. голосов. В связи с этим кандидат от НРП выразил особенную благодарность жителям города за проявленное к нему доверие.

Проведение повторных выборов мэра Стамбула последние месяцы была ключевой темой в жизни не только жителей этого мегаполиса, но и всей Турции в целом. Для Партии справедливости и развития поражение в этом городе в первую очередь болезненно для президента Тайипа Эрдогана, ведь именно он был у руля Стамбула с 1994 года по 1998 годы.

За период своего правления Эрдогану удалось решить ряд значительных проблем в городе, которые беспокоили горожан. За четыре года нынешний президент справился с нехваткой воды, значительно снизил уровень загрязнения воздуха, построил современные мусороперерабатывающие заводы. Благодаря сооружению более 50 мостов, эстакад и автомагистралей была улучшена обстановка на дорогах общественного пользования, значительно уменьшились пробки. Именно Эрдоган после победы на выборах мэра в 1994 году сделал историческое заявление: "Кто управляет Стамбулом, тот управляет всей страной".

Помимо каких-либо возможных сентиментальных чувств, Стамбул также крайне важен с экономической составляющей. Город с населением 15 млн человек, расположенный в Европе и Азии, по праву считается финансовым, коммерческим и культурным центром всей Турции.