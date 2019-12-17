Разумков открыл и сразу закрыл вечернее заседание Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков преждевременно закрыл вечернее заседание парламента во вторник после консультаций с руководителями парламентских фракций.

Об этом он сказал сразу после открытия вечернего заседания во вторник.

При этом глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что в повестке дня на вторник нет закона о продаже земли, а на этой неделе Рада должна была рассмотреть вопрос легализацию янтаря и надбавки к пенсиям.

«Кто-то очень не хочет, чтобы в этом году была отменена депутатская неприкосновенность. Это первое. Что нам люди говорят офрекордс? У нас на этой неделе также законопроекты о легализации янтаря. И эти доходы уже заложены в доходную часть бюджета и нам тоже говорят, что не будет вам никакого янтаря, будем блокировать и делать все что угодно, чтобы этого не случилось.

Третье. Есть законопроект, что все одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет получают специальные выплаты. Говорят, что вы от этого получите много политических баллов и тоже этого не надо делать.

Четвертое. 80 тысяч одиноких сирот тоже получат дополнительную финансовую помощь. Это тоже не надо, это улучшает политические позиции партии „Слуга народа“. Вот что происходит. Это никак не связано с никакой землей.

То что сейчас происходит там (под Верховной Радой — ред.) это спектакль, чтобы сорвать сегодняшнее заседание Верховной Рады, которое фактически уже сорвано. Мы договорились, что мы просто откроем сессию и закроем», — заявил он.

Напомним, что сегодня под Радой проходило сразу несколько акций протеста. При этом были зафиксированы сталкновения с полицией.