В Киеве побит температурный рекорд

Середина декабря в столице началась с температурного рекорда.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

«По данным метеостанции среднесуточная температура 16 декабря составила +6,6°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшийся с 2017 года», — заявили синоптики.

Метеорологи отмечают, что по климатической норме такое значение соответствует температуре конца октября.

При этом, согласно прогнозам, в ближайшие сутки в Украине тоже будет аномально как для декабря тепло: днем температура прогреется в отдельных регионах до +15º, осадков не ожидается.