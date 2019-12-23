Совместный ракетный проект Украины и Беларуси пока остается на уровне разговоров

Беларусь заинтересована в помощи Украины в развитии отрасли ракетостроения, но о конкретных планах по реализации совместного проекта говорить еще рано.
Об этом заявил в интервью Укринформу Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.
«Этот вопрос (помощь Украины в развитии отрасли ракетостроения Беларуси. — ред.) обсуждался нашими президентами на встрече в октябре в Житомире. В Беларуси есть опыт в создании ракетных систем оборонного типа, например, ракетного комплекса „Полонез“. Но мы также заинтересованы в сотрудничестве в этом направлении с другими странами. Думаю, это было бы взаимовыгодным проектом», — сказал Сокол.
Он рассказал, что в прошлом месяце побывал на «Южмаше» в Днипре и встретился с его генеральным директором Сергеем Войтом.
«Я был поражен тем, что предприятие сохранило свой костяк, адаптировалось к современным реалиям и продолжает производить высокотехнологичную продукцию мирового уровня, востребованную в таких развитых странах, как Канада и США. Беларуси в принципе интересен опыт Украины в этой области. Нам удалось состыковать ведущих руководителей обеих стран, а какими будут их договоренности сейчас, наверное, говорить еще рано», — отметил дипломат.
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