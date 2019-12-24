США выступили против сотрудничества Великобритании с китайской Huawei

США усилили давление на Великобританию с целью не допустить сотрудничества Лондона с китайским телекоммуникационным гигантом Huawei в развертывании сетей 5G на территории королевства. Об этом сообщает во вторник газета Financial Times, которая приводит высказывания помощника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайена.
По его словам, любое одобрение такого сотрудничества со стороны британского правительства будет представлять опасность для спецслужб МИ-5 и МИ-6, создаст риск доступа «к наиболее деликатной» информации британцев и национальным секретам. «Они просто собираются похитить оптом государственные секреты, будь то ядерные секреты или секреты МИ-6 или МИ-5, — заявил О’Брайен в интервью изданию. — Нас несколько шокирует то, что люди в Великобритании считают Huawei своего рода коммерческим решением. 5G — это решение, касающееся национальной безопасности».
Помощник президента США также предположил, что КНР «сможет нацелиться» на отдельных людей для использования «их надежд и страхов» после получения доступа к личным данным.
«Если вы получаете всю информацию о человеке, а затем и его геном, и объединяете эти две вещи, и этой информацией владеет авторитарное государство», то это представляет ему большие возможности, сказал О’Брайен. «Удивительно, как Соединенное Королевство подписалось на такую программу (возможного сотрудничества с китайской компанией — Ред.)», — отметил он.
В интервью Financial Times О’Брайен также подверг критике действия Берлина, который дискутирует о том, как вести дела с Huawei.
Вашингтон неоднократно призывал Великобританию полностью отказаться от сотрудничества с китайской компанией, однако предупреждение помощника президента США по национальной безопасности «поднимает это давление на новый уровень», замечает газета.
Британское правительство планировало заключить с Huawei контракт на поставку оборудования для сетей пятого поколения 5G, однако после того как компания оказалась в центре скандала, связанного с техническим шпионажем и сбором секретных данных с помощью своего оборудования, власти Соединенного Королевства решили взять паузу в этом вопросе.
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