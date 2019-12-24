Большинство украинцев против переноса Рождества

Большинство украинцев не поддерживают перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Об этом говорят данные опроса, проведенного в декабре группой Рейтинг.
Доля поддерживающих перенос праздника выросла по сравнению с 2016 годом с 15% до 25%. В то же время, совсем не поддерживают или скорее не поддерживают такие изменения 64% опрошенных (в 2016 году их было 69%).
Праздновать Рождество 25 декабря больше хотели бы в западных областях — там мнения опрошенных разделились: 43% за и 45% против. Меньше всего согласны с такой идей на востоке страны: 14% за и 74% против.
Также поддержка переноса праздника зависит от уровня доходов: идея более популярна у обеспеченных людей («за» 32%), и менее — у отнесенных в опросе к категории бедных: «за» 16%.
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