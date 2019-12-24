Зеленский поздравил с Рождеством христиан западного обряда

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым.
«Миллионы людей во всем мире сегодня собираются семьями, чтобы вместе провести Сочельник и встретить первую звезду. Она сообщает о Рождестве Христовом», — написал президент на своем канале в Telegram.
«В этот светлый праздник забудем о распрях. Это вечер согласия и единения. Каждый из нас хочет, чтобы как можно быстрее в каждый украинский дом пришел мир. Вспомним сегодня, что мир начинается с нас, с нашего принятия друг друга, уважения, с нашего умения любить. Пусть свет первой Рождественской звезды принесет счастье и благополучие в каждую семью. С Рождеством Христовым!», — поздравил президент.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016