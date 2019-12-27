В авиакатастрофе в Казахстане пострадали двое украинцев

Среди пострадавших в результате авиакатастрофы в Казахстане есть двое украинцев.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

«Среди пострадавших есть двое граждан Украины. Оба доставлены в больницу города Алматы. Врачи отмечают, что угрозы их жизни нет, в обоих травмы средней тяжести — проблемы с позвоночником», — сказал он.

По словам Погорельцева, украинский консул общался лишь с врачами, однако решается вопрос передачи мобильных телефонов пострадавшим, чтобы консул мог пообщаться с ними напрямую.

Он также отметил, что обоим пострадавшим оказывается полноценное консульское сопровождение, а ситуация состоит на контроле МИД.

Напомним, в пятницу утром самолет казахской авиакомпании Bek Air со 100 людьми на борту разбился вскоре после взлета в аэропорту Алматы.

СМИ сообщают о 15 погибших на данный момент.

По сообщению казахских правоохранителей, всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира, среди которых иностранные граждане: два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, другие граждане Казахстана.