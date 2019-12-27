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В «Слуге народа» надеются переписать «формулу Штайнмайера»

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В «Слуге народа» надеются переписать «формулу Штайнмайера»

Заместитель руководителя парламентской фракции «Слуга народа» и комитета по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Максим Ткаченко заявил, что в процессе переговоров в рамках «нормандского формата» о положениях нового закона «Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО» могут быть трансформированы некоторые пункты «формулы Штайнмайера», которые лежат в основе действующего закона.

«Мы хотим этот закон перезапустить, ведь после последней встречи в Париже стало понятно, что мы сможем „сдвинуть“ позицию Российской Федерации. У нас появилось новое окно возможностей на этом треке. В детали этого процесса посвящены дипломаты, но по той информации, которая проскакивает, появляется надежда, что „формула Штайнмайера“, лежащая в основе действующего закона, сможет немного трансформироваться», — заявил Ткаченко в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Как сообщалось, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят Верховной Радой в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Впоследствии Верховная Рада не единожды продлевала на год срок действия данного закона. На заседании 12 декабря Верховная Рада продлила действие закона до 31 декабря 2020 года включительно: голосами 320 депутатов был поддержан законопроект № 2569, который не предполагает имплементации «формулы Штайнмайера».

9 декабря 2019г по итогам встречи в «нормандском формате» в Париже президентов Украины, Франции, РФ — Владимира Зеленского, Эмманюэля Макрона, Владимира Путина, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель глава Украинского государства сообщил: «Закон действующий будет внесен (в Верховную Раду — Ред.) на продление, да. Нам проще сейчас продлить этот законопроект, и потом внести позднее „формулу Штайнмайера“, видя определенные шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации».

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«Формула Штайнмайера» названа по имени действующего президента ФРГ, в прошлом главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает, что до выборов закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО будет применяться на временной основе, а после выборов и выхода окончательного доклада БДИПЧ ОБСЕ с признанием о том, что выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.

Слуга народа, формула Штайнмайера
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